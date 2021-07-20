Son dakika... Rüzgarla kapı kapandı, mahsur kaldığı odadan itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika... Rüzgarla kapı kapandı, mahsur kaldığı odadan itfaiyeciler kurtardı

Son dakika... Rüzgarla kapı kapandı, mahsur kaldığı odadan itfaiyeciler kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Sevil Mat'ın oturduğu odanın kapısı, rüzgar nedeniyle kapandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Sevil Mat'ın oturduğu odanın kapısı, rüzgar nedeniyle kapandı. Kapının kolu olmadığı için içeriden çıkamayan Mat, komşulardan yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, balkondan içeri girerek kadını kurtardı.

Olay, Akçakoca'ya bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşi Mehmet Mat kurbanlık kesimi için evden ayrılınca Sevil Mat, yalnız kaldı. Oturduğu odanın kapısı, rüzgar nedeniyle kapanınca Mat da içeride mahsur kaldı. Kapının kolu olmadığı için içeriden çıkamayan Mat, cep telefonu da mutfakta kalınca pencereden seslendiği komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli araçla evin açık olan balkon kapısından içeri giren itfaiyeciler, Sevil Mat'ı kurtardı.


Son dakika... Rüzgarla kapı kapandı, mahsur kaldığı odadan itfaiyeciler kurtardı
Son dakika... Rüzgarla kapı kapandı, mahsur kaldığı odadan itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman

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