Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
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Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

17.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:18

Son dakika: Moskova yönetimi, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki gerilime yol açan açıklamasının ardından Washington'daki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine bugün çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Biden, ABC News'e verdiği röportajda sert bir şekilde Rusya ve Putin'i hedef almış, "Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" demişti. ABD Başkanı Biden ayrıca, "Moskova, seçimlere karıştığı için bedel ödeyecek" ifadesinde bulunmuş, bunun ne olacağına ilişkin soruya ise ABD Başkanı, "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını vermişti.

BÜYÜKELÇİ İSTİŞARE İÇİN ÜLKEYE ÇAĞRILDI

Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan ABD Başkanı Biden'ın sözleri üzerine Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova açıklamada, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
Haber Yorumları (5)
XXX: Putin tam bir dik ta tör
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VAY BEEE: bununda siyasetten anlamadığı belli oldu,bodoslama dalmış
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KAYGİLİYİM.: Vaziyet alin millet carsi fena karisiyor. Biz tam ortadayiz
Cevap Yaz 12 30 Yayından Kaldır
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