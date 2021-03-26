Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu
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Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | Güncel

Rusya'nın geliştirdiği S-400 hava savunma sistemleri ile gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan füzeler, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nden 700 kilometre uzaklıktaki Armavir'deki hedefi vurdu. Türkiye'de S-400 almış ve ABD ile kriz yaşamıştı.

Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemlerinden olan S-400'ler ile yapılan tatbikatlara devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

S-400'LER 700 KM UZAĞI VURDU

Tatbikatta fırlatılan S-400 füzelerinin yüksek ve alçak irtifada olmak üzere 2 varyasyonda fırlatıldığı ve füzelerin yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesine bağlı Armavir şehrindeki bir hedefi vurduğunu aktarıldı.

Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

"TATBİKATLAR DEVAM EDECEK"

Rusya geçtiğimiz yıl uluslararası tatbikatın yanı sıra Rus ordusunun tatbikatlarında da S-400 hava savunma sistemleri ile sık sık tatbikatlar yaparken, Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl da hava savunma sistemleri ile tatbikatlara devam edileceğini belirtmişti.

S-400'LER TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Türkiye'de Rusya'da S-400 hava savunma sistemleri almış ve ABD ile kriz yaşamıştı. S-400 gerginliğinde ABD yönetimi Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve bazı savuna sanayi yaptırımları uygulamıştı.

Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları (1)
FSDFSDF: s40 lerden amerika değil gavurlar rahatsız , içimizdekiler dahil
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500
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