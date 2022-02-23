Son Dakika! Rusya lideri Putin'den Batı'ya yeni mesaj: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
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Son dakika! Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıyan Rusya, gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Rusya lideri Putin tüm dünyaya mesaj vererek, "Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini resmen tanıyarak ve bölgeye asker göndererek tansiyonun giderek yükselmesine yol açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi.
Rusya'nın diplomasiye her zaman açık olduğunu kaydeden Putin, yine de ülkenin ulusal güvenliğin en önemli öncelik olduğunu söyledi. "Rusya'nın çıkarları ve halkımızın güvenliği tartışmaya açık değil" diyen Rus lider, uluslararası alandaki zorluklar, NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrolündeki eksiklikler nedeniyle orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.
Putin, ayrıca "Rusya'nın tüm ülkeleri savunan eşit ve bölünmez güvenliğe dayalı bir sistem inşa etme talepleri yanıtsız kaldı" diye konuştu.
Bu gelişmeler yaşanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gazetecilerle yaptığı röportajda, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyleyip Rusya lideri Putin ile telefon diplomasisini de sürdüreceklerini ifade etti.