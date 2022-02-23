Son Dakika! Rusya lideri Putin'den Batı'ya yeni mesaj: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini resmen tanıyarak ve bölgeye asker göndererek tansiyonun giderek yükselmesine yol açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi.

"ÇIKARLARIMIZ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

Rusya'nın diplomasiye her zaman açık olduğunu kaydeden Putin, yine de ülkenin ulusal güvenliğin en önemli öncelik olduğunu söyledi. "Rusya'nın çıkarları ve halkımızın güvenliği tartışmaya açık değil" diyen Rus lider, uluslararası alandaki zorluklar, NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrolündeki eksiklikler nedeniyle orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"RUSYA'NIN TALEPLERİ YANITSIZ KALDI"

Putin, ayrıca "Rusya'nın tüm ülkeleri savunan eşit ve bölünmez güvenliğe dayalı bir sistem inşa etme talepleri yanıtsız kaldı" diye konuştu.

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Bu gelişmeler yaşanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gazetecilerle yaptığı röportajda, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyleyip Rusya lideri Putin ile telefon diplomasisini de sürdüreceklerini ifade etti.