Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi
Son dakika: Rusya, Putin muhalifi Alexei Navalny'nin salınmasını isteyen Almanya, İsveç ve Polonya'ya tepki gösterdi. 3 ülkenin diplomatları sınır dışı edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Alexei Navalny, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alındı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalny gözaltına alınırken, ülke çapında protesto gösterileri başlatıldı.
RUSYA, AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalny'nin bir an önce salınmasını istedi. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki gösterdi
3 ÜLKE DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDİLDİ
Navalny'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları ülkeden sınır dışı edildi.