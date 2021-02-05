Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi
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Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi

05.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:05

Son dakika: Rusya, Putin muhalifi Alexei Navalny'nin salınmasını isteyen Almanya, İsveç ve Polonya'ya tepki gösterdi. 3 ülkenin diplomatları sınır dışı edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Alexei Navalny, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alındı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalny gözaltına alınırken, ülke çapında protesto gösterileri başlatıldı.

RUSYA, AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalny'nin bir an önce salınmasını istedi. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

3 ÜLKE DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDİLDİ

Navalny'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları ülkeden sınır dışı edildi.

Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi
Haber Yorumları (8)
.......: Çok takdir ettim. Ülkelerin içişlerine maydanoz olmak neymiş öğrenmiş olurlar.!
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BİTLİSLİ: Yıl olmuş 2021! Hala baskı üreten , iktidarlar var. Böyle iktidarların olduğu ülkelerdeki insanlar yaşam seviyesi, refahı ve düzeyine bakın bir de bunları tepki gösterdikleri, dışladıkları ve hatta özgürlüğün olmadığını iddia ettikleri ülkeler bakın! Z Kuşağı gümbür gümbür geliyor. Bu iktidarları tek tek dökecek
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SELİM: helal rusyaya boğaziçi olayalrnı kınayan ülkelerin diplolmatlarını da türkiye sınır dışı etmeli,
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