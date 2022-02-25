Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: Zelenski yönetimini devirin

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rus askerinin ne kadar etkili olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını öne sürdü. Ukrayna ordusuna da darbe çağrısı yapan Putin, "İktidarı ele gecirin, sizinle anlaşmak neo-naziler ile anlaşmaktan daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamaları şöyle:

"Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlarımız halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır. Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz.

"NEO-NAZİLER PROVEKE EDİYOR"

Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerlerinin sivillere ateş açmasını sağlamak ve olay çıkarmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar. Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar.

"O PİSLİKLERLE ANLAŞAMAYACAĞIZ"

Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Sizleri insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur"