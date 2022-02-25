Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: Zelenski yönetimini devirin - Haberler

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Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı: Zelenski yönetimini devirin

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, işgalin bitmesi için Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı. Zelenski yönetiminin devrilmesini isteyen Putin, bu gelişmenin işgali sonlandıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rus askerinin ne kadar etkili olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını öne sürdü. Ukrayna ordusuna da darbe çağrısı yapan Putin, "İktidarı ele gecirin, sizinle anlaşmak neo-naziler ile anlaşmaktan daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamaları şöyle:

"Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlarımız halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır. Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz.

Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerlerinin sivillere ateş açmasını sağlamak ve olay çıkarmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar. Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar.

Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Sizleri insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Putin, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Gam Inpla:

Rusya hakli ama... Allah rahmet eylesin... yazik. Eminim Rusya coktan komutanlari baglamistir.

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uCube :

Sonunda öyle olacak gibi görünüyor ama delikanlı ordu ise bunu yapmaz. Çünkü başkanları bile onlarla birlikte meydanlara indi. Umarım askerler öyle bir düşünceye kapılmazlar. ;))

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Süleyman Atasoy:

Ne oldu paşinyan Putin yalvarıyorsun zorlanıyorsun sanki

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