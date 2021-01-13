Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi
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Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi

13.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:07

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi. Putin görüşmede konuşulanları ve üzerinde uzlaşılan konuları aktardı.

Dün Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ'ın zaferi sonrası ilk toplantıda bölgesel durumlar, atılacak adımlar ve ateşkesteki son durum masaya yatırıldı.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA DURUM SAKİN"

Putin görüşmenin ardından, Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dağlık Karabağ'da durum sakin, 48 bin mülteci bölgeye dönüş yaptı" demişti.

PUTİN KONUŞULANLARI ERDOĞAN'A AKTARDI

Dünyanın yakından takip ettiği zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Putin, konuşulanları ve üzerinde uzlaşılanları aktardı.

"TÜRK PAZARINA ERİŞEBİLECEĞİZ"

Dün görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak" dedi.

Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi

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