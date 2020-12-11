Son dakika: Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor
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Son dakika: Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor

11.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:53
Son dakika: Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor

Son dakika haberleri: Rize'de eski emniyet müdürlüğü binasının yıkım işlemleri başladı.

Rize'de eski emniyet müdürlüğü binasının yıkım işlemleri başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı. Eminettin Mahallesi Valilik binası yanındaki eski emniyet müdürlüğü binasının yıkımı da başladı.

Rize İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yıkıma başladığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Belediye yetkilileri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alanda prefabrik iş yerleri kurulacağını kaydetti.

Rize Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında 22 Haziran'da hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:56:58. #1.14#
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