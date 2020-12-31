Son dakika... Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

31.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:06
Son dakika... Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Zafer Bayraktar'ın kullandığı 53 LB 382 plakalı otomobil, Mekiskir mevkisindeki tır parkının girişinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından bariyerlere çarptı.

Araçta bulunan Nuri Özdemir (23) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile beraberindeki Osman Yılmaz Kuyumcu ağır yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 22:09:29. #1.15#
title