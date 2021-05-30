15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun yaşamını yitirdi.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, Engindere Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a (47) çarptı.

Kazada yaralanan Uzun, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti
15 Temmuz gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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