Son dakika! Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)
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Son dakika! Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)

10.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:56
Son dakika! Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)

Gelen son dakika haberlerine göre VALİ ERİN'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARETŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

VALİ ERİN'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu bombalı saldırının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Patlama haberinin ardından beraberinde İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'la birlikte Resulayn'a giden Vali Erin, patlama bölgesindeki inceleme sonrası Resulayn ile Ceylanpınar'da tedaviye alınan yaralı 8 askeri ziyaret etti. Yaralı askerlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Erin, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.


Son dakika! Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)
Son dakika! Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 2 şehit (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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