Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

23.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:34
Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir kamyonette sürücüsünün haberi olmadan PKK/YPG'li teröristlerce yerleştirilen mıknatıslı bomba, araç, yerel askeri polis binası yakınlarından geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.


Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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