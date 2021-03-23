Son dakika: Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.