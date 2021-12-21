Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında - Haberler
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Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... EDİRNE'de, rayda yürüyen H.L. (81), çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

EDİRNE'de, rayda yürüyen H.L. (81), çimento yüklü trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist, gözaltına alındı.

Kaza, Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, iddiaya göre, rayda yürüyen H.L.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

Son dakika: Rayda yürürken yük treni çarptı; 2 makinist gözaltında

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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