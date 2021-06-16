Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor
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Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor

Son Dakika: Putin ile Biden arasındaki görüşmeden anlaşma çıktı! Rusya ve ABD büyükelçileri başkentlere dönüyor
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ve nasıl geçeceği merak edilen zirve sona erdi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Siber güvenlik konusunda istişarelere başlamak için Biden ile anlaştık" dedi. Putin, iki ülkenin büyükelçilerinin de görev yerlerine döneceğini söyledi.

Dünya siyasetinin güçlü ülkeleri arasında yer alan ve güç savaşları nedeniyle politikaları en çok merak edilen ülkeler arasında yer alan Rusya ve Amerika'nın devlet başkanlarını bir araya getirecek görüşmenin nasıl geçeceği merak ediliyordu. Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

HEYETLER ARASI DA GÖRÜŞTÜLER

Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi. TSİ 18.30'da biten zirvenin ardından Putin basın açıklaması düzenledi.

"İSTİŞARELERE BAŞLAMAK İÇİN ANLAŞTIK"

Biden'le Siber güvenlik konusunda anlaştıklarını ve iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine döneceğini belirterek, Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık. Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti. Biden, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldı. Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları var. İki ülke, uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacak. Siber güvenlik konusunda istişarelere başlamak için Biden ile anlaştık" dedi.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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