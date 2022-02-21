Son Dakika: Putin, canlı yayında Ukrayna'ya ültimatom verdi: Ateşi kesin aksi takdirde kan dökülecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı.

"DONBAS, TARİHSEL OLARAK RUSYA'NIN BİR PARÇASI"

Kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, TARİHİMİZİ REDDETTİ"

Putin ayrıca "Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız" açıklamalarında bulunarak "Ukrayna tarihimizi reddederek burada yaşamış olan Rusça konuşan Rusların haklarını ve varlıklarını dahi göz ardı etmiş ve bu kişilerin Stalin döneminden beri milliyetçi taleplerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Ukrayna hiçbir zaman gelenekleri konusunda, gerçek bir ulus olma konusunda güçlü bir gelenek sergilememiştir." dedi.

"REJİM DÖKÜLEN KANDAN SORUMLU OLACAK"

Putin ayrıca, Ukrayna'ya ültimatom vererek, Lütfen ateşi kesin aksi takdirde mevcut rejim dökülen kandan sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

DEKOMÜNİZASYON NEDİR?

Dekomünizasyon, komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyetleri olarak tanımlanıyor. Çoğu zaman siyasi temizlik olarak da tabir ediliyor. Bu terim en yaygın olarak önceden Doğu Bloku'nda yer almış ülkelerde ve Sovyetler Birliği sonrası devletlerde, komünizm sonrası dönemlerde gerçekleşen yasal, sosyal değişiklikler ve düzenlemeleri tanımlamak için kullanılır.