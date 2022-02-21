Son Dakika: Putin, canlı yayında Ukrayna'ya ültimatom verdi: Ateşi kesin aksi takdirde kan dökülecek
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Son dakika: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks ile ilgili kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas bölgesinin Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu belirterek "Ukrayna'ya gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız." ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Lütfen ateşi kesin aksi takdirde mevcut rejim dökülen kandan sorumlu olacak." diyerek Ukrayna'ya ültimatom verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı.
Kararını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Putin, Donbas'taki durumun kritik ve şiddetli bir hal aldığını söyleyerek " Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır" dedi. Öte yandan Putin, "Donbas bölgesi, tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca "Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız" açıklamalarında bulunarak "Ukrayna tarihimizi reddederek burada yaşamış olan Rusça konuşan Rusların haklarını ve varlıklarını dahi göz ardı etmiş ve bu kişilerin Stalin döneminden beri milliyetçi taleplerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmamıştır. Ukrayna hiçbir zaman gelenekleri konusunda, gerçek bir ulus olma konusunda güçlü bir gelenek sergilememiştir." dedi.
Putin ayrıca, Ukrayna'ya ültimatom vererek, Lütfen ateşi kesin aksi takdirde mevcut rejim dökülen kandan sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.
Dekomünizasyon, komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyetleri olarak tanımlanıyor. Çoğu zaman siyasi temizlik olarak da tabir ediliyor. Bu terim en yaygın olarak önceden Doğu Bloku'nda yer almış ülkelerde ve Sovyetler Birliği sonrası devletlerde, komünizm sonrası dönemlerde gerçekleşen yasal, sosyal değişiklikler ve düzenlemeleri tanımlamak için kullanılır.