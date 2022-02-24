Son Dakika! Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, bu sabah saatlerinden itibaren tarihe adını yazdıracak bir savaşa dönüştü. Rusya'ya ait birlikler, Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş çağrısının ardından Ukrayna'ya girdi. Askeri harekatın başlamasının ardından Ukrayna tarafından da çok sayıda kayıp haberi geldi. Gün boyu suskunluğunu koruyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde kamera karşısına geçti.

"PARÇASI OLDUĞUMUZ EKONOMİK SİSTEME ZARAR VERMEYECEĞİZ"

Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası deniliyor. Evet doğru ve dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Bizi lütfen bu sistemin dışarısına itmeyin. Lütfen nere olduğunu anlayın ve birlik içinde hareket edin. Biz de ekonomimize sahip çıkacağız, sanayimize sahip çıkarız. Tabii ki buradaki görevin zor olduğunu da biliyorum. Size daha fazla özgürlük tanıyacağız. Ancak bir takım kısıtlamalar olacaktır" diye konuştu.

"İRTİBAT HALİNDE KALMALIYIZ"

Putin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim de kontrolümüz olacaktır. Net bir şekilde buradaki jeopolitik riskleri ön görmemiz mümkün değil şimdiden. İstikrar talep ediyorsunuz, irtibat halinde kalmalıyız. Çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Her şekilde iş birliği içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Başka çaremiz yoktu, bunu yapmamız gerekiyordu."

SABAH SAATLERİNDE "GİRİN" EMRİNİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.