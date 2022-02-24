Son Dakika! Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz - Haberler
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Son Dakika! Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde Ukrayna'ya girmesinin ardından ilk kez konuştu. Ekonomiyle ilgili önemli ifadeler kullanan Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası deniliyor. Evet doğru ve dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Bizi lütfen bu sistemin dışarısına itmeyin. Lütfen nere olduğunu anlayın ve birlik içinde hareket edin" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, bu sabah saatlerinden itibaren tarihe adını yazdıracak bir savaşa dönüştü. Rusya'ya ait birlikler, Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş çağrısının ardından Ukrayna'ya girdi. Askeri harekatın başlamasının ardından Ukrayna tarafından da çok sayıda kayıp haberi geldi. Gün boyu suskunluğunu koruyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde kamera karşısına geçti.

Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası deniliyor. Evet doğru ve dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Bizi lütfen bu sistemin dışarısına itmeyin. Lütfen nere olduğunu anlayın ve birlik içinde hareket edin. Biz de ekonomimize sahip çıkacağız, sanayimize sahip çıkarız. Tabii ki buradaki görevin zor olduğunu da biliyorum. Size daha fazla özgürlük tanıyacağız. Ancak bir takım kısıtlamalar olacaktır" diye konuştu.

Putin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim de kontrolümüz olacaktır. Net bir şekilde buradaki jeopolitik riskleri ön görmemiz mümkün değil şimdiden. İstikrar talep ediyorsunuz, irtibat halinde kalmalıyız. Çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Her şekilde iş birliği içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Başka çaremiz yoktu, bunu yapmamız gerekiyordu."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Yorumlar (4)

bekir yapici:

niye kime karsi geri adim atiyor dersiniz adam ukranyaya abd ve ab´ye kararligini gücünü gösterdi nato dahil kimseden kem küm yaptirim lafinin disinda tik cikmadi kiskirtip sisirdikleri ukranya kendini dev aynasinda gördü ve sap gibi simdi ortada kaldi.

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Murat Vural:

Aynı durum Amerikanın güneyine Rusya nükleer silah yerleştireceğiz deseydi Amerika ne yapardı ! İran'da öldürülen bir milyon müslüman bütün dünyanın gözü önünde olmadımı ! Türkiye'de ege denizindeki adaylarımızı geri alabilir bu durumda ...

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Hakan Hakan:

Putin bir diktatör, kapalı ekonomisi ve totaliter rejimini korumak çin gibi dünyanın başbelası

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