Son dakika: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
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Son dakika: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

17.02.2021 20:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:14
Son dakika: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Dün İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı ölüm nedeni ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.


Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Dün İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı ölüm nedeni ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.& ;

AORT DAMARI YIRTILMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde Adli Tabip Cüceloğlu'nun Aort damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi.

Kaynak: Snob Magazin

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