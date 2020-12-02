Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay'a 32 yataklı hastane müjdesi
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Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay'a 32 yataklı hastane müjdesi

02.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:50
Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay'a 32 yataklı hastane müjdesi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Taşlıçay ilçesinde 32 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Taşlıçay ilçesinde 32 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan ihaleyle 32 yataklı Taşlıçay Devlet Hastanesi için resmi süreci tamamladıklarını ve inşaat sezonu başladığında hastanenin temelini atacaklarını kaydetti.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"8 bin 725 metrekare kapalı alana sahip olacak hastane 28 hasta yatağı, 2 SDL salonu, 2 palyatif yatak olmak üzere toplam 32 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Ayrıca bünyesinde 2'si acil serviste olmak üzere toplam 8 poliklinik, biri günübirlik 2 ameliyathane ve 1 röntgen cihazı bulunacak. Taşlıçay Devlet Hastanemiz de tamamlandıktan sonra AK Parti döneminde ilimizde yenilenmeyen hastanemiz kalmamış olacak."

Milletvekili Çelebi'den Taşlıçay'a 32 yataklı hastane müjdesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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