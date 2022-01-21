Kadastro ve sulh ceza hakimlerine "kıdem şartı" getirilmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) ilke kararıyla sulh ceza hakimlerine kıdem şartı getirilmesinin kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yenilik olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) ilke kararıyla sulh ceza hakimlerine kıdem şartı getirilmesinin kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yenilik olduğunu bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sulh Ceza Hakimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı" ile "Kadastro Mahkemelerine ve Hakimlerine İlişkin İlke Kararı"nı değerlendirdi.

Gül, şunları kaydetti:

"HSK kararıyla kadastro mahkemelerinin ve hakimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni bir atama usulü ve uzmanlaşmayı artıran bir yetki sistemi getirildi. Bu yenilikler davaların daha hızlı görülmesini sağlayacak. HSK'nin sulh ceza hakimliği için kıdem şartı getirmesi, kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yeniliktir. Yargının mesleki kalite ve tecrübesinin yüksek olması yolunda atılan bu adımla İnsan Hakları Eylem Planı'mızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun."