Son dakika! Polisin dikkati sahteciliği ortaya çıkardı
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Son dakika! Polisin dikkati sahteciliği ortaya çıkardı

18.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45
Son dakika! Polisin dikkati sahteciliği ortaya çıkardı

Son dakika haberi... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan aracın sürücüsünün yabancı sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan aracın sürücüsünün yabancı sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesinde icra edilen yol kontrolü esnasında durdurulan aracın sürücüsünden evrakları istendi. Araç sürücüsü N.Y. yabancı ehliyet ibraz etti. Trafik ekiplerince ehliyetin sahte olduğunun şüphelenilmesi üzerine şahıs sorguya alındı. N.Y. sürücü belgesini yaklaşık 5 yıl önce 3 bin lira karşılığında temin ettiğini, sürücü kursu ve sınavına girmediğini itiraf etti.

Yabancı sürücü belgesine kriminal inceleme yapılması için el konulurken, N.Y. hakkına resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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