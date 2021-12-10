Son dakika... "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesinde muhtarlarla görüşüldü

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki 101 mahallenin huzur ve güvenliğinin devamlılığı amacıyla "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi kapsamında toplantı düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi çerçevesinde emniyetin sorumluluk alanındaki 101 mahalle ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren başkanlığında huzur ve güvenliğin devamlılığı amacıyla düzenlenen toplantıya, İl emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, muhtarlar, ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda Dağdeviren'in konuşmasının ardından, yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.

Muhtarların istek ve taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet