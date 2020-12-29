Maske takmaları konusunda kendilerini uyaran polislerin yüzüne tükürüp "Hasta olun" dediler

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maske takmaları konusunda kendilerini uyaran polis ekiplerine mukavemet gösteren 2 şahıs, polis ekiplerine tükürerek "Biz hastaysak siz de hasta olun" dedi. Şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kendilerini uyaran polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şahıs, polis ekiplerine tükürerek "Biz hastaysak siz de hasta olun" dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Alkol ya da herhangi bir madde etkisinde olduğu düşünülen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosunda memurlara hakaret ve tehditler savuran T.K. ve B.A. isimli şahısları, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı