Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı

30.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:47

Son dakika! Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi. Operasyonda, 6 yıl önce silah kaçakçılığı suçundan yakalanan şahısların, silahları terör örgütünün şehir yapılanmasına götürdüğü ortaya çıktı.

TÜFEK VE ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, örgüte para, silah ve malzeme temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, S.Y., M.K., K.K., M.N.S., H.T., İ.H.E.,T.S., S.T., E.Y., M.Ç., N.Ş. ve R.E. isimli, aralarında müteahhit, mühendis ve memurların da olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İHALELERE GİREN MÜTEAHHİTLERDEN VERGİ ADI ALTINDA PARA ALINMIŞ

Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyen belediyelerin ihalelerini alma karşılığında PKK/KCK terör örgütüne finans sağladıkları, şüphelilerden bir bölümünün 2014 yılında Kayseri'de kaleşnikof marka silahların yakalanmalarından dolayı silah kaçakçılığı suçlarından haklarında işlem yapıldığı, bu olayın silah kaçakçılığı olmayıp PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasının Diyarbakır'da evlerinde sakladıkları silahları eylem yapmak için batı illerine sevk ederken yakalandıkları tespit edildi.

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KALEŞNİKOFLARI ETEKLERİNİN ALTINA SAKLAMIŞLAR

Bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları belirlenirken, bazı kaleşnikof marka silahların, kadınların eteklerinin altında sakladığı ve jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdikleri öğrenildi.

Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları (5)
OSMAN ALİ: Ayagindda kondura samni sammanlikta kaldiramadim
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MİLLET: DEVLET GERIYE DOGRU BI ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME YAPMALI DAHA ONCE TERORLE BAGLANTISI OLAN TERORU OVEN CENAZESINE KATILAN YÜRÜYÜŞLE YAPAN TERORE AIT BEZ FLAMA DOKUMAN KULLANAN TERORU OVUCU MÜZİK YAPAN HALKA BU YÖNCE TÜRKÜNDE BULUNAN VEYA BAŞLI YAPAN AYRICA TÜM DEVLET KURUMLARINDA GOREV YAPAN KURUM AMIRLERINDEN BÖYLE PETSONELI VARSA BILDIRMELERINI ISTEMELI VE DEVLET ARAŞTIRDIM BUNLARI ORTAÇ ETMELI
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OREN: Hem devletten beslenin hemde devlete hiyanet edin ne kadar acı bir durum yazıklar olsun çoluk çocuğunuzdan utanın
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