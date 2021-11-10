Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Emine Erciyes kod Nazlı Taşpınar, MİT ve Tsk'nın Irak Gare alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

KADIN TERÖRİST YETİŞTİRDİ

Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak ülkemize karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı. Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Nazlı Taşpınar bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara alanına geçti.

YERİNİ, MİT TESPİT ETTİ

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen N. Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gara'daki yeri, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi.

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Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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