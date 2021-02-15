Son dakika! Peru Dışişleri Bakanı Astete, Kovid-19 ulusal aşı programı başlamadan aşılandığı için istifa etti
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Son dakika! Peru Dışişleri Bakanı Astete, Kovid-19 ulusal aşı programı başlamadan aşılandığı için istifa etti

15.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:18
Son dakika! Peru Dışişleri Bakanı Astete, Kovid-19 ulusal aşı programı başlamadan aşılandığı için istifa etti

Gelen son dakika haberlerine göre Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın farkındayım, bu yüzden aşının ikinci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı da istifa etmişti

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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