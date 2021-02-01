Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

01.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:58

Peru'da koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen bir duruşmada avukat, kamerasını açık unutarak müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Duruşmanın yargıç John Chahua Torres, avukata soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Junin kentinde meydana gelen olayda, Hector Paredes Robles adlı avukat, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen duruşmada kamerasını açık unutunca müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Söz konusu olayı gören davanın yargıcı John Chahua Torres, "Kamu ahlakına aykırı olan ve ulusal düzeyde kaydedilmeleri nedeniyle müstehcen eylemlere tanık oluyoruz" dedi.

MÜVEKKİLİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN YARGILANIYOR

Davada avukat Robles'in cinsel ilişkiye girdiği ismi açıklanmayan kadının, organize bir suç örgütüne yapılan baskınla gözaltına alınan kişilerden biri olduğu ifade edildi. Görüntülerin kameralara yansımasının ardından mahkeme çalışanı, görüntülerdeki kişinin Robles olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Yargıç Torres, avukata yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Peru'da kamerayı açık bırakan avukat müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Peru'da kamerayı açık bırakan avukat müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:58:41. #1.16#
title