Son Dakika! Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Washington'da yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi
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Son Dakika! Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Washington'da yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi

06.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:02

Son dakika: Pensilvanya Valisi Tom Wolf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrası Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger da konuyla ilgili "Bu bir darbe girişimi" açıklamasını yaptı.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"BİR BİR DARBE GİRİŞİMİ"

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bu bir darbe girişimi" dedi.

POLİSE ZARAR VERMEYİN UYARISI

Donald Trump ise Twitter'dan açıklama yaparak kongrede görev yapan polislere saldırı girişiminde bulunulmamasını istedi. Amerika'da Donald Trump destekçileri, Joe Biden'ın oy çalarak kendilerine yönelik darbe yaptığını savunuyordu. Kongre baskınıyla Trump cephesi darbeyle suçlanıyor.

Son Dakika! Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Washington'da yaşananları 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi
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