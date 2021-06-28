Pendik'te otomobil takla attı, sürücüyü itfaiye çıkardı

PENDİK'te orta refüje çarpan bir otomobil takla atarak kaza yaparken, otomobilin sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı.

PENDİK'te orta refüje çarpan bir otomobil takla atarak kaza yaparken, otomobilin sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Serkan Yazıcı yönetimindeki 34 NAV 87 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak takla attı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Serkan Yazıcı, ters dönen otomobilin direksiyon kabininde sıkıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sürücü Serkan Yazıcı, otomobilden çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüyü kurtarma çalışması sırasında çok sayıda meraklı vatandaş, olay yerinde toplandı. İtfaiye erleri, meraklıları uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Serkan Yazıcı'nın kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen arkadaşı Ünal Kiziroğlu, "Otobüs sıkıştırmış. Araçta tekti, malzeme almaya gidiyordu. Durumu iyi" dedi. Kaza nedeniyle Ankara Caddesi'nin trafiği bir süre aksadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı