Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu

Son dakika! Pençe-Yıldırım harekatında kapsamında yaralanan 2 askerimiz tedavi gördükleri hastanede şehit oldu. Askerlerimizden birinin saldırıda yaralandığı, diğerinin ise helikopterden iniş sırasında düşme sonucu yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da yapılan saldırıda yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

HELİKOPTERDEN İNERKEN DÜŞMÜŞ

PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."