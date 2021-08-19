Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinema ve konser gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulamasının getirileceği açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.

TOPLU FAALİYETLERDE ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI

Ayrıca aşı olmayan üniversite öğrencilerinden de haftada 2 kez PCR testi istenirken; uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

"PCR TESTLERİ DEVLET HASTANELERİNDE ÜCRETSİZ YAPILACAK"

Erdoğan'ın bu açıklaması sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.