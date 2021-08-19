Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinema ve konser gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulamasının getirileceği açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.

TOPLU FAALİYETLERDE ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI

Ayrıca aşı olmayan üniversite öğrencilerinden de haftada 2 kez PCR testi istenirken; uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

"PCR TESTLERİ DEVLET HASTANELERİNDE ÜCRETSİZ YAPILACAK"

Erdoğan'ın bu açıklaması sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak
Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz, aşı karşıtı doktorlara ateş püskürdü: Şarlatanlar
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz, aşı karşıtı doktorlara ateş püskürdü: Şarlatanlar
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 20:42:13. #1.16#

title