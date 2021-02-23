Son Dakika | Pakistan'da 4 aktivistin yaşamını yitirdiği saldırıya karıştığı belirtilen terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Pakistan'da 4 kadın aktivistin hayatını kaybettiği saldırıya karıştığı belirtilen terörist ölü ele geçirildi.
Pakistan'da 4 kadın aktivistin hayatını kaybettiği saldırıya karıştığı belirtilen terörist ölü ele geçirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, teröristlerin Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde saklandıkları yere operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, dün Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 kadın aktivistin yaşamını yitirdiği saldırıya karıştığı belirtilen Pakistan Talibanı üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Operasyonda bir miktar silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
Pakistan'da dün bir grup militanın bir sivil toplum kuruluşuna bağlı kadın aktivistlerin bulunduğu aracı, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan sınırı yakınındaki dağlık Kuzey Veziristan bölgesine bağlı Mir Ali kentinin Epi köyünden geçtiği sırada pusuya düşürmesi sonucu 4 kadın aktivist hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik