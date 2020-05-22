Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Son dakika: Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan ve 99'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 107 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında bir yerleşim birimine düştü.

Uçağın Karaçi Havalimanı'na yaklaşmak üzere olduğu sırada, Model Colony adındaki yerleşim yerine düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 model uçakta 99 yolcu ve 8 kabin ekibi bulunduğu belirtildi.

BİRÇOK BİNA VE ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve aracın hasar gördüğü, bölgeye itfaiyenin de ulaştığı görülüyor.

UÇAK RADARDAN KAYBOLMUŞTU

Sivil havacılık kaynaklarının 24 News'a yaptığı açıklamada uçağın kaptan pilotunun düşme öncesi teknik hata bildirdiği, kısa süre içinde uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

KAZA, TİCARİ UÇUŞLAR BAŞLADIKTAN SONRA YAŞANDI

Kaza, ülkede Kovid-19 salgını yüzünden durdurulan ticari uçuşların yeniden başlamasından birkaç gün sonra meydana geldi.

PAKİSTAN'DA İLK KAZA DEĞİL

Pakistan'da 2010'da özel havayolu şirketi Airblue'ya ait bir uçağın başkent İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu uçaktaki 152 kişi hayatını kaybetmişti. Bu, ülkenin tarihindeki en kanlı uçak kazasıydı.

2012'de de Bhoja Air'a ait Boeing 737-200 tipi bir uçak, kötü hava nedeniyle Rawalpindi'de inişe geçtiği sırada düşmüş, uçaktaki 121 yolcu ve 6 mürettebat yaşamını yitirmişti.

2016'da da Pakistan Uluslararası Havayolları'nın bir uçağı, ülkenin kuzeyinden İslamabad'a doğru uçarken alev almış ve kaza sonucu 47 kişi hayatını kaybetmişti.