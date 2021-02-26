Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü
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Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü

26.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:13
Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber: ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz (31), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz (31), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Arılı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yılmaz'a, Abdulrezzak Bozan'ın kullandığı 06 AD 6316 plakalı otomobil çarptı. Kazada yola savrulan Yılmaz, hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Abdulrezzak Bozan ile araçta bulunan Zehra Bozan (33) ve Sümeyye Azra Bozan (3) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Ömer Yılmaz'ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü
Son dakika: Otomobilin çarptığı kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / KAHTA (Adıyaman)

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