Son dakika: Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... HAYATINI KAYBETTİManisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KULA, MANİSA (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü F.G. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet