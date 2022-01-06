Son dakika: Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

KULA, MANİSA (DHA) - HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü F.G. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri

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