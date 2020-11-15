Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

15.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:05
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen son dakika haberine göre AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Uca (25) yaralandı, arkadaşı Ali Can Uğur (25) ise hayatını kaybetti.

AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Uca (25) yaralandı, arkadaşı Ali Can Uğur (25) ise hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Konya Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Uca yönetimindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Abdullah Özkan (29) idaresindeki 68 BK 540 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Özkan ağır yaralandı, beraberinde bulunan arkadaşı Ali Can Uğur hayatını kaybetti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, otomobilin kilometre göstergesindeki ibrenin, 160 kilometrede takılı kaldığını belirledi. 

  


- Aksaray
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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