OSMANİYE'DEKİ ORMAN YANGININDA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanı dün saran ve 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler, bazı bölgelerde yeniden yükseldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanı dün saran ve 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler, bazı bölgelerde yeniden yükseldi. Bölgede bulunan ekiplerin yangına müdahaleye devam ettiği belirtildi. Geceden bu yana yangına müdahale eden bazı orman işçilerinin, ağaçların arasında dinlendiği de görüldü.

Öte yandan bölgede alevlerin tehdidindeki bazı köylerde evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı