Son Dakika | Osmaniye'de kumar operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Osmaniye'de kumar operasyonu: 4 gözaltı

Son Dakika | Osmaniye'de kumar operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Osmaniye'de bir iş yerinin ikinci katında özel olarak hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir iş yerinin ikinci katında özel olarak hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Yapılan fiziki takibin ardından kumar oynatıldığı bilgisini doğrulan ekipler iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinin ikinci katında kumar oynatmak için özel hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslara 'Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem yapılırken iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Alibeyli Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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