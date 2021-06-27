Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde çıkan orman yangını 3 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde çıkan orman yangını 3 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Evlere kadar yaklaşan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyü yakınlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangında 4 hektarlık alan küle döndü.

Öte yandan yangının evlere ulaşması ihtimaline karşılık çevrede bulunan evlerde geçici tahliye işlemi başlatıldı. - OSMANİYE

Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Son dakika! Osmaniye'de çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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