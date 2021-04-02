Son Dakika | Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kemer ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı.