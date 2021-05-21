Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
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Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı olarak 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 171 kişiye yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı

YABANCI İŞ ADAMLARININ ZORLA PARALARINI ALMIŞLAR

Operasyon kapsamında İstanbul'da aralarında Sultangazi ve Beşiktaş'ın da olduğu bir çok ilçede eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da yabancı iş adamlarından zorla para aldıkları vermeyenlerin iş yerlerine baskın yaparak zorla yağma yaptıkları öne sürülen Kemal C. ve adamlarının diğer suç örgütlerine de silah temin ettikleri kaydedildi.

Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı

İSTANBUL'DA 21 GÖZALTI

İstanbul'da yapılan baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde bulunan 4 katlı binaydı. Binaya giren ekipler, bir kadını gözaltına aldı. Sultangazi'de ise özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde aramalar yapıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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