Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
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Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Aşılama çalışmalarında 'yerinde aşı' uygulamasına geçildi. Artık vatandaşlara organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşı yapılacak.

Tüm Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün itibarıyla aşılamada 35 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 35 milyonuncu dozun Çanakkale'de uygulandığını duyurarak, "An itibarıyla 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor

MOBİL EKİPLER DEVREDE

Aşılamada ise yeni bir düzene geçildi. Buna göre vatandaşlar, 'yerinde aşı' uygulamasıyla organize sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından aşılanacak.

"BU GÜCE GÜVENİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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