Son dakika: Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayram Akçay yönetimindeki 61 DP 482 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolunun Dikilitaş mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Şentepe'nin (42) kullandığı 61 BD 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Şentepe'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak çöp konteynerine çarptı.
Kazada yaralanan Mehmet Şentepe, Bayram Akçay ve beraberindeki Fas uyruklu Hannane Akçay (44), ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri