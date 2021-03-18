Son dakika... Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (4)

UYARMAK İÇİN ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı Gizem Canbulut'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eren Yıldız'ın ilk ifadesinde, genç kızın kendisi hakkında sosyal medyada sahte hesaplar açtığını söylediği öğrenildi. Gizem Canbulut'un bu hesaplardan bazı fotoğraflar paylaşıp, kendisini rezil ettiğini öne süren Eren Yıldız'ın, parka uyarmak için çağırdığı genç kızın kendisine, "Sen ne kadar kapatırsan kapat ben yine açar, seni orada rezil ederim" dediğini, bunun üzerine sinirlenerek, öldürdüğünü anlattığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA