Son Dakika! Okullarda Yüz Yüze Eğitim kararı! Özel eğitim veren okullar ne zaman açılacak? Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?
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Son Dakika! Okullarda Yüz Yüze Eğitim kararı! Özel eğitim veren okullar ne zaman açılacak? Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

05.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:31
Son Dakika! Okullarda Yüz Yüze Eğitim kararı! Özel eğitim veren okullar ne zaman açılacak? Yüz Yüze Eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim hakkında son dakika kararı açıkladı. MEB Son Dakika kararıyla, özel öğretim kurumlarındaki kurslar, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, sürücü kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ve özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri gibi eğitim yerleri hakkında yeni kararname açıkladı!

Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yüz yüze eğitim hakkında merak edilen bazı konulara açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzası ile, il Milli Eğitim bakanlıklarına yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, kanun kapsamında bulunan bazı özel öğretim kurumlarının çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri gibi yerler 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren İçişleri Bakanlığının kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında İlköğretim, Ortaöğretim ve liseler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Okullarda 2. dönem 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, aksi bir karar verilmediği takdirde Sağlık Bakanlığı onay verirse bu tarihte yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

Onun haricinde MEB Son Dakika kararnamesiyle aşağıdaki kurumlar 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayabilecek!

  • Bazı öğretim kurumlarındaki çeşitli kurslar
  • Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları
  • Motorlu taşıt sürücüleri kursları
  • İş makineleri sürücü eğitim kursları
  • Hizmet içi eğitim merkezleri
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
  • Mesleki eğitim merkezler
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