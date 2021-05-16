Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde eğitim nasıl devam edeceğine yönelik bir açıklama yapıldı. Buna göre okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitim modeli sürdürülecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yarın sabah 05.00'ten 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin detayları paylaşıldı. Bu yeni süreçte eğitimin nasıl devam edeceği ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir."

İKİ BAKANLIK TARAFINDAN ORTAK DEĞERLENDİRME YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelde ise eğitim öğretimle ilgili şu ifadeler yer aldı: " Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."

Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Demir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Muslera Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 11:15:47. #1.14#

title