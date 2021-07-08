Son Dakika: Okul ne zaman açılıyor? 2021-2022 Okullar Eylül'ün kaçında başlayacak?

Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklama ile yanıt buldu. Alınan Son Dakika haberine göre okullar 6 Eylül'de açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi tarihte okula başlayacağını duyurdu. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? Eylülün kaçında okullar başlayacak? Okul ne zaman açılıyor? 2021-2022 Okullar Eylül'ün kaçında başlayacak?

Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklama ile yanıt buldu. Alınan Son Dakika haberine göre okullar 6 Eylül'de açılacak. Salgının ardından bakanlık 2021-2022 yeni eğitim öğretim takviminde yol haritasını belirledi. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren okulların açılış tarihi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi tarihte okula başlayacağını duyurdu. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? Eylülün kaçında okullar başlayacak? Okul ne zaman açılıyor? 2021-2022 Okullar Eylül'ün kaçında başlayacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre okullar eylül ayında açılacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi.

"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."