Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu

Antalya'da bir süredir haber alınamayan baba ve oğul evde ölü olarak bulundu. Uyuşturucu bağımlısı gencin babasını öldürüp, intihar ettiği düşünülüyor.