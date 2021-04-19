Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
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Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

Antalya'da bir süredir haber alınamayan baba ve oğul evde ölü olarak bulundu. Uyuşturucu bağımlısı gencin babasını öldürüp, intihar ettiği düşünülüyor.

Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. (65) e uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den (22) haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi. Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor. Olay yerine yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu
Uzun süredir haber alınamayan baba-oğul, evlerinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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