Son Dakika: Öğretmenlere aşı başladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlere aşı yapılması için süreç resmen başladı. Okulların 1 Mart tarihinde açılacak olması sebebiyle öğretmeler için aşı sürecine başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), süreç hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Öğretmenlere aşı başladı mı? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Ziya Selçuk aşı oldu mu?

Aşı için süreç resmen başlıyor. Öğretmenlere aşı yapılması için süreç resmen başladı. Okulların 1 Mart tarihinde açılacak olması sebebiyle öğretmeler için aşı sürecine başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), süreç hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Öğretmenlere aşı başladı mı? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? İkinci dozları ne zaman olacaklar? Öğretmenler aşı olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına ilişkin, "Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor." dedi.

ÖĞRETMENLER AŞI OLDU MU?

Alınan son dakika bilgisine göre öğretmenler aşı olmaya başladı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MEB BAŞKANI ZİYA SELÇUK AŞI OLDU MU?

Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugünsaat 10.00'da açıklama yapacak. Çorum'da bulunan Bakan Selçuk Sungurlu Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili detayları açıklayacak.

ÖĞRETMENLERE İKİNCİ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.