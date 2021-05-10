Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
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Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek

Son Dakika: Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları sert bir dille kınayarak, "Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili Sakarya Orhan Camii önünde basın açıklaması yaptı. Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek" ifadelerine yer verdi.

İşte Erbaş'ın konuşmasından satır başları:

"İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları katletmeye, saldırmaya çalışmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayanları kınıyorum. Allah'ın meleklerin laneti işgalcilerin üzerine olsun.

"AZGINLIKTA SINIRLARI AŞTINIZ"

İşgalcilere sesleniyorum. Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de pişman olacaksınız. Sebep olduğunu kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz.

"MÜSLÜMANLARIN ÖNDERLERİ BİR ARAYA GELMEYECEK MİSİNİZ?"

Ey Müslümanlar, Müslümanların önderleri, liderleri hala bir araya gelmeyecek misiniz? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında olmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir.

"KUDÜS'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne saldırılırken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum, alemlerin rabbinin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum."

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