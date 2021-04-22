Son dakika: Nusret Gökçe'nin Etiler'deki dükkanında yangın paniği yaşandı

Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin restoranında yangın paniği yaşandı.

Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin restoranında yangın paniği yaşandı. İzolasyon çalışması sırasında binanın yan cephesi alev aldı.

Yangına Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı dört itfaiye aracı müdahale etti.

Ekipler binanın tutuşan yan cephesini sökerek yangını söndürdü. 2017 yılında da Nusret'in çatısında yağın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

Dünyanın birçok bölgesinde dükkanı bulunan Nusret Gökçe, 'saltbae' hareketiyle ününe ün kattı. Instagram hesabından 34 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, bu alanda Türkiye'de birinci konumda.

Kaynak: Hürriyet